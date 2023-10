Famosas capricham nas fantasias para festa de Halloween no RJ

Bruna Marquezine, Bia Bonemer, Giulia Costa, Maisa e mais famosos aparecem com fantasias caprichadas em festa de Halloween

Na noite de quarta-feira, 25, vários famosos marcaram presença na festa de Halloween da atriz Giovanna Lancellotti em um condomínio no Rio de Janeiro. As celebridades capricharam na escolha das fantasias para a noite de festa e apareceram estilosos no evento.

A atriz Bruna Marquezine caprichou no 'carão' ao posar no estilo de Bonequinha de Luxo. Maisa apostou em um look todo rosa com direito a peruca combinando. A influencer Bia Bonemer, que é filha de Fátima Bernardes e William Bonner, e a atriz Giulia Costa, que é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, apareceram ensanguentadas com looks básicos. E Yanna Lavigne usou um modelito inspirado na Medusa.

Veja as fantasias dos famosos:

Patricia Poeta comemorou seu aniversário em uma festa de Halloween

Patrícia Poetacompletou 47 anos de vida nesta última quinta-feira, 19, e reuniu vários famosos nesta sexta-feira, 20, em um espaço localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, para celebrar a data especial em grande estilo.

A festa luxuosa da jornalista, com o tema Halloween, contou com a presença de vários famosos como a cantora Paula Fernandes, Valéria Alencar, Fred Nicácio e o marido, Fábio Gelonese, Sarah Aline, Carla Vilhena, Mylena Ciribelle, Tati Machado, e muitos outros.

Para a festa a fantasia, Patrícia apostou em um look poderoso. Ela decidiu se fantasiar de "rainha gótica". A fantasia foi feita pela estilista Lethicia Bronstein.