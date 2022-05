Isis Valverde mostra bastidores de ensaio fotográfico e encanta: "Linda demais"

A atriz e modelo usou as redes sociais para compartilhar os bastidores de um ensaio de fotos

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 09h39

Na última terça-feira, 11, Isis Valverde (35) deixou seus seguidores impressionados com sua beleza mais uma vez!

A atriz e modelo usou as redes sociais para compartilhar os bastidores de um ensaio fotográfico feito em São Paulo.

Na sequência de fotos e vídeos, Isis aparece fazendo pose e colocando o carão para jogo na campanha.

Nos comentários, fãs e amigos da atriz usaram o espaço para enaltecer a beleza de Isis: "Linda demais", destacou um. "Autêntica!", disse outro. "Cada dia mais linda", comentou o terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Filho de Isis Valverde rouba a cena no aeroporto

Na última quarta-feira, 11, Isis Valverde fez uma viagem com o filho, Rael (3) e foi fotografada ao lado do pequeno. Mãe e filho passavam por um aeroporto do Rio de Janeiro e roubaram a cena no local.

Recentemente, a atriz Isis Valverde anunciou o fim do casamento com André Rezende no final do mês de fevereiro.