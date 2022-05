Filho de Isis Valverde rouba a cena no aeroporto

Isis Valverde é flagrada com o filho no aeroporto e o menino esbanja fofura

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 09h06

A atriz Isis Valverde (35) fez uma viagem com o seu filho, Rael (3), na última quarta-feira, 11, e foi flagrada em um aeroporto do Rio de Janeiro. Mãe e filho apareceram caminhando pelos corredores do local e o menino roubou a cena.

Rael surgiu sentado na mala de mão de Isis durante o trajeto no local e esbanjou fofura.

Isis Valverde está solteira há pouco tempo. Ela anunciou o fim do casamento com André Resende no final do mês de fevereiro.

“Isis Valverde e André Resende não formam mais um casal. A relação que termina agora deixando como fruto a amizade e o respeito, além de um filho lindo e amoroso. Ao longo da história dos dois, sempre puderam contar com o respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública e privada. Portanto nesse momento, eles gostariam de continuar contando com essa compreensão, especialmente por se tratar de um momento delicado e de ter uma criança envolvida. Eles agradecem”, informou a assessoria de imprensa dela.

Isis Valverde se pronuncia sobre a separação

Pouco depois do fim do casamento, Isis Valverde fez um post nas redes sociais para falar sobre o término e abriu o seu coração.

“Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes. Continuaremos sempre a fazer parte um da vida do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum: Rael. Ele sempre será nossa prioridade. Obrigada pela compreensão de todos”, afirmou.