Isis Valverde esbanja beleza e tranquilidade ao curtir aniversário na praia

A atriz Isis Valverde aproveitou seu aniversário ao lado de amigas e família em uma praia no Rio de Janeiro e esbanjou beleza em fotos do dia

Nesta sexta-feira, 17, Isis Valverde aproveitou seu aniversário de 36 anos em grande estilo ao pegar uma praia no Rio de Janeiro ao lado de amigos e família.

Em seu Instagram, a atriz abriu o álbum de fotos em que esbanjava beleza e tranquilidade na Praia da Ferradura. Nos cliques, Isis surgiu com seu filho Rael e com sua mãe, que escreveu uma bela homenagem para a filha em suas redes sociais.

“Que desague, encharque, alague, que seja forte e potente, que seja de verdade e que perdure aqui dentro o que vier a florescer”, escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, os fãs de Isis fizeram chover desejos de feliz aniversário! “Parabéns, sereia linda”, escreveu uma seguidora. E outra fã escreveu: “Felicidades, saúde”.

Também não faltaram elogios dos seguidores sobre a beleza da artista! “Que linda”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Sempre linda”.

