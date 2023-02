Ex-BBB Thais Braz ostenta curvas impecáveis ao surgir de biquíni na praia

Thais Braz, a ex-participante do BBB 21, chamou a atenção ao exibir seu corpaço em dia de praia no Rio

Thais Braz(30) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques na praia.

A ex-participante do Big Brother Brasil 21 está no Rio de Janeiro para curtir o Carnaval, e aproveitou para renovar o bronzeado.

Em alguns cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece usando um vestido justo preto, segurando um coco. Depois, ela surgiu usando um biquíni fio-dental, deixando em evidência suas curvas impecáveis. "Alô RJ, voltei né!", disse ela na legenda da publicação.

A publicação rapidamente recebeu diversos elogios. "Como é maravilhosa", escreveu a ex-BBB Sarah Andrade. "Bem gata", disse uma seguidora. "Meu Deus, como é perfeita", falou outra. "É uma deusa", comentou mais uma.

Confira as fotos de Thais Braz na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS BRAZ (@thaisbraz)

Visual diferente

A ex-BBB Thais Braz surgiu com os cabelos loiros e dividiu opiniões em sua rede social. Através de uma publicação no Instagram, a jovem apareceu super loira fazendo caras e bocas enquanto passava um gloss nos lábios. "E se eu ficasse loira?", questionou a influencer na legenda da postagem no Instagram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!