Ex-BBB Thais Braz muda de visual e divide opiniões: "Você está absurda"

A ex-BBB Thais Braz surgiu com os cabelos loiros nesta sexta-feira, 13, e dividiu opiniões em sua rede social. Através de uma publicação no Instagram, a jovem apareceu super loira fazendo caras e bocas enquanto passava um gloss nos lábios.

"E se eu ficasse loira?", questionou a influencer na legenda da postagem no instagram. Porém, Thais não deixou evidente se mudou o visual ou usava uma peruca. Aparentemente, a mudança não passava de uma brincadeira da influenciadora.

Nos comentários, alguns famosos opinaram. "Não", disse Bil Araújo, que participou da memsa edição que Thais no BBB. "Nossa, amei!", escreveu a influencer Flavia Pavanelli. "Que linda!", elogiou Munik Nunes. "Pelo amor! Você está absurda! Aff!", opinou Gabi Melim.

Mudanças e realização de um sonho: Thais fez cirurgia estica para diminuir a testa

Em março do ano passado, a ex-BBB realizou o sonho de diminuir a testa, através da frontoplastia, uma cirurgia plástica. Desde os primeiros dias do procedimento, ela comemorou o resultado. Na ocasião, ela interagiu com os seguidores, que a questionaram sobre a cicatrização. "Ela está diminuindo a cada dia. E os babies hair estão nascendo também, observem", declarou ao exibir uma foto do resultado.

Apesar de ter virado meme no BBB 21 por conta da testa, Thais disse em suas redes sociais que já sofria bullying por conta dessa parte do corpo desde a infância. Por isso, o sonho de passar pela cirurgia sempre foi grande.

Após realizar a cirurgia, Thais foi alvo de críticas. Apesar de ter sido bem zoada durante sua temporada do BBB 21 por conta da testa, a influenciadora também foi criticada por ter optado pela cirurgia. Mas ela fez questão de rebater as críticas

Um seguidor afirmou que as celebridades estavam cometendo loucuras pela perfeição. Thais, então, rebateu o comentário: "Não estou em busca pela perfeição! Só queria me sentir melhor. Você não sabe o que eu passo desde criança", escreveu, à época.