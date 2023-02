Isis Valverde usa biquíni cavadíssimo em foto com a mãe

Isis Valverde deixa a virilha à mostra ao apostar em biquíni cavado e no estilo cortininha em nova foto com a mãe

A atriz Isis Valverde (36) ostentou o seu corpo sarado ao aparecer em uma nova foto com a sua mãe, Rosalba. Na foto, as duas apareceram de biquínis em um lindo dia de sol e Isis chamou a atenção com o seu look mínimo.

A artista apostou em um biquíni preto nada básico. O modelito era cavado e no estilo cortininha, deixando a virilha da musa à mostra. Por sua vez, a mãe dela também ostentou o corpaço sarado. Rosalba surgiu com um biquíni colorido e exibiu a barriga reta.

Na legenda, a mãe de Isis Valverde comemorou o aniversário da filha com uma mensagem especial sobre a parceria delas na vida. "Eu poderia simplesmente te desejar um feliz aniversário, essencialmente com muita saúde, luz e paz. Mas irei além. Te desejo tudo o que é possível se ver, se se puder olhar profundo, dentro dos seus lindos olhos castanhos Te desejo tudo o que é extraordinariamente simples para ser inesquecível. Te desejo belas cavalgadas ao cair do dia. Sól e mar. Lindas cachoeiras de águas cristalinas e pés descalços na terra fofinha. Eu te desejo pinhão com queijo. Pipoca quentinha. Jaboticabas no pé. Mangas e camélias no quintal. Rio correndo leve em sua horta de casa de vó", disse ela.

E completou: "Um fogão de lenha prateado para os dias frios e uma caminha gostosa no pé da serra. Desejo que estrelas te façam dormir e que as cadentes realizem seus desejos. Te desejo flores pelos caminhos e passarinhos cantando para te acordar. Eu desejo que sua vida seja leve como as borboletas que você tanto ama. Te desejo conexão, mãos entrelaçadas e muita fé. Te desejo a sorte de amores e amizades tranquilas e que vc possa, assim, desfrutar de sorrisos sinceros, abraços verdadeiros e alianças eternas repletas de reciprocidade, colo, carinho e proteção. Que seu novo ciclo seja doce como você é em minha vida. E se, mesmo repleta de tudo isso, a saudade da mamãe bater, te espero sempre aqui, ancorada em amor reentrante, como seu ponto seguro, pois tu és todo meu corpo, alma e coração. Feliz novo ano, meu único, eterno e verdadeiro amor. Mil brindes pelo seu dia".

Isis Valverde deixa a Globo

Isis Valverde está longe das novelas desde que atuou em Amor de Mãe, da Globo, que foi exibida entre 2019 e 2021. Em agosto de 2022, a atriz se despediu da Globo após cerca de 17 anos de parceria. Ela e a emissora encerraram o contrato fixo e ela refletiu sobre isso em uma carta aberta nas redes sociais.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer!", afirmou ela.

"Mas, esse texto não é um adeus e sim um “até breve”, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão!!! Ass: Sua menina, Isis", concluiu.