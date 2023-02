Isis Valverde esbanja beleza e exibe barriguinha ao posar de jeans e cropped: ''Quanta beleza''

Na Califórnia, atriz Isis Valverde arranca elogios dos fãs ao mostrar rotina e surgir com barriga de fora em fotos na web

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Isis Valverde (36) deixou os seguidores babando na web, mais uma vez, com novas fotos durante a temporada nos Estados Unidos!

Na manhã desta quinta-feira, 23, a artista, que completou mais um ano de vida no último dia 17 de fevereiro, recebeu elogios dos fãs ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo um pouco de seu dia a dia na Califórnia.

Em alguns cliques, a famosa aparece apostando no carão com uma calça jeans de cintura baixíssima e um cropped branco, deixando à mostra sua barriga sarada. Isis ainda surgiu com um look all black bem moderno com sapato da Chanel e posou ao lado da empresária Juliana Mattoni em uma das imagens.

"Lindaaaaa", elogiou Rafa Kalimann nos comentários. "É normal se apaixonar pela Isis depois de Sereia? Porque eu to em love real", babou um fã. "Quanta beleza em uma só mulher", exaltou outro. "Apaixonada nessa mulher", babou uma terceira. "Belíssima, sua linda", disse mais uma.

Confira as fotos de Isis Valverde:

Isis Valverde encanta ao compartilhar fotos ao lado do filho Rael

Na terça-feira, 21, Isis Valverde encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com seu filho Rael.

Na primeira das seis imagens compartilhadas, a atriz surgiu estilosa em uma selfie no espelho vestindo um macacão verde e branco por cima de um moletom. A mãe coruja então apareceu na rua ao lado do seu filho Rael, e abraçando o pequeno. A artista também compartilhou uma foto do filho andando na rua ao lado de amigos.

“#apenas amor”, escreveu em inglês a artista. Os seguidores de Isis adoraram as fotos e rasgaram elogios a mãe e filho nos comentários! “Isis e Rael, felicidade real”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “Isis você é linda, emana luz”.

