Isis Valverde esbanja beleza e alegria em ensaio fotográfico

A atriz Isis Valverde recebeu diversos elogios ao esbanjar beleza em fotos publicadas em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 20h57

Nesta sexta-feira, 23, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao publicar fotos tiradas em um ensaio.

A atriz posou para as lentes do fotógrafo Hick Duarte vestindo um cropped branco e uma calça jeans com retalhos coloridos. A artista ainda vestia um sapato preto com meias cinza.

Para legendar o carrossel de cinco fotos publicado em seu Instagram, a atriz que anunciou sua saída da Rede Globo neste ano escreveu: "Cliques de amor".

Os fãs da mãe de Rael recebeu diversos elogios dos seus seguidores! “Maravilhosa! Fenomenal”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Aff perfeita”.

Amigas!

Recentemente, Isis abriu o álbum de fotos de uma noitada com as amigas e recebeu diversos elogios dos seus seguidores.

Para curtir a noite com as amigas, Isis Valverde apostou em um vestido tubinho preto belíssimo. Com decote tomara-que-caia, a peça abraçou as curvas da morena, que surgiu esbanjando beleza nas fotos publicadas.