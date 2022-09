Isis Valverde curte a noite ao lado das amigas e abre álbum de fotos da sexta-feira animada

Atriz Isis Valverde usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos da noite da sexta-feira, 16, ao lado das amigas

Redação Publicado em 17/09/2022, às 09h27

A atriz Isis Vavlerde (36) curtiu a última sexta-feira, 16, na companhia de pessoas especiais. Ela aproveitou suas redes sociais e exibiu diversas fotos da noite anterior.

Através do seu perfil do Instagram, Isis Valverde exibiu a sequência de fotos da noite, em que a atriz surgiu sorridente e se divertindo com as amigas.

Para curtir a noite com as amigas, Isis Valverde apostou em um vestido tubinho preto belíssimo. Com decote tomara-que-caia, a peça abraçou as curvas da morena, que surgiu esbanjando beleza nas fotos publicadas.

Nos comentários da publicação, fãs e seguidores de Isis Valverde aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Sextouu linda!", escreveu um. "Que sequência linda", destacou outro. "Sempre maravilhosa", disse o terceiro.

Veja as fotos de Isis Valverde:

Isis Valverde mostra momento fofo do filho Rael

O filho de Isis Valverde deu um show de fofura ao surgir nas redes sociais da mãe! A atriz exibiu uma cena encantadora e se derreteu na web pelo pequeno Rael (3), fruto do antigo relacionamento de Isis com André Resende. Nas imagens, ele aparece rindo e se divertindo ao pedir um beijinho na mamãe. Esbanjando fofura, ele dá um beijo na mão da artista. Vale lembrar que Isis e André anunciaram a separação em fevereiro de 2022 após seis anos de união.

