Isis Valverde mostra momento de fofura do filho, Rael: ''Beijinho na mamãe''

A atriz Isis Valverde publicou um vídeo fofíssimo do carinho do filho, Rael, e se derreteu

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 15h43

O filho de Isis Valverde (35) deu um show de fofura ao surgir nas redes sociais da mãe. Pelos Stories do Instagram, a atriz exibiu uma cena encantadora e se derreteu.

Nas imagens, o pequeno Rael (3) aparece rindo e se divertindo ao pedir um beijinho na mamãe. Esbanjando fofura, ele dá um beijo na mão da artista.

Vale lembrar que Rael é fruto do antigo relacionamento de Isis com André Resende. Eles anunciaram a separação em fevereiro de 2022 após seis anos de união.

Recentemente, Isis Valverde conversou com os seguidores sobre o primeiro dia de aula do filho, Rael, nos Estados Unidos. Pelos Stories do Instagram, a atriz contou que chorou ao deixar o herdeiro na escola.

