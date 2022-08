Isis Valverde se emociona no primeiro dia de aula do filho, Rael, nos EUA

A atriz Isis Valverde relatou que se emocionou ao deixar Rael na escolha para o primeiro dia de aula dos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, 18, Isis Valverde (35) conversou com os seguidores sobre o primeiro dia de aula do filho, Rael (3), nos Estados Unidos. Pelos Stories do Instagram, a atriz contou que chorou ao deixar o herdeiro na escola.

"Esse sol maravilhoso, meu filho na escola... Primeiro dia de aula. Posso falar? Quase chorei. Vocês ficam emocionados também quando vai levar no primeiro dia de aula, na luta? Parece que é a gente", disse ela enquanto aproveitava o clima em um café, que ela contou ser seu local preferido na cidade.

"Quando você tem filho, a sensação de quando ele passa as primeiras coisas da vida dele é que parece que é a gente. Aí a gente que fica de boba. A professora dele um dia falou 'Isis, pode ir embora, vai pra casa'. E eu lá me acabando, chorando", desabafou ela.

Isis Valverde se mudou para Los Angeles, na Califórnia, recentemente com o filho, fruto do seu antigo casamento com André Resende.

