Isis Valverde esbanja beleza na praia em novas fotos

A atriz Isis Valverde compartilhou algumas fotos do mês de agosto que contavam com poses na praia e segurando o filho Gael no colo

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 16h39

Nesta terça-feira, 16, Isis Valverde esbanjou beleza em seu Instagram ao aparecer em uma série de fotos tiradas neste mês.

No carrossel composto por oito fotos, atriz apareceu curtindo uma praia com uma amiga. Isis apareceu com um look cropped e saia de tricô preto e vermelho.

O filho da atriz que se despediu da Rede Globo no início deste mês, Rael, esbanjou fofura nas duas fotos em que apareceu. Na última foto da série, Isis segurava o filho no colo usando um vestido preto bem curto, que deixava as pernas à mostra.

Nos comentários, os fãs da atriz rasgaram elogios! “Fotos lindas”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “É linda! É Isis”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Linda!

Recentemente, a artista deixou os fãs babando ao aparecer com um look que deixava sua barriga sarada à mostra.

O look estiloso e confortável foi escolhido pela atriz para um passeio em um parque de Los Angeles, Califórnia, onde está morando atualmente.