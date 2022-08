Isis Valverde aposta em cropped para passeio e corpão malhado rouba a cena: ''Deusa''

Para passeio, atriz Isis Valverde arrasa ao apostar em cropped curto que deixou sua barriga toda de fora

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 11h53

Dona de uma beleza única, a atriz Isis Valverde arrancou suspiros dos seguidores, no começo da madrugada deste domingo, 14, ao compartilhar uma série de vídeos e fotos no Instagram.

Para o final de semana, a artista elegeu uma combinação leve, confortável e estilosa para passear em um parque em Los Angeles, na Califórnia, onde está morando para investir na carreira internacional.

Para a ocasião, ela escolheu uma calça de moletom estampada, cropped cinza, sandália preta e um boné. Ainda na legenda da publicação, a mãe do Rael se limitou e colocou apenas dois emoticons.

Nos comentários, é claro, os seguidores da brasileira não deixaram a imagem passar despercebida: "Você é maravilhosa", disparou uma seguidora. "Linda demais", disse outro. "Deusa", continuaram.

Ainda na última semana, Isis Valverde compartilhou uma carta aberta nas redes sociais para anunciar o fim do seu contrato fixo com a TV Globo. Na postagem, a artista relembrou alguns dos seus trabalhos nas telinhas comoSinhá Moça, Avenida Brasil e A Força do Querer, e agradeceu pelos dezessete anos no canal.

