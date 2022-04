Isis Valverde se derrete ao publicar cliques encantadores do filho, Rael: ''A melhor parte de mim!''

Isis Valverde mostrou alguns cliques encantadores do filho, Rael e se derreteu pelo herdeiro em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 19h38

Na noite da última quinta-feira, 15, Isis Valverde (35) decidiu usar suas redes sociais para se derreter pelo filho, Rael (3).

A atriz publicou uma série de cliques onde o pequeno aparece todo sorridente, sentado no chão, usando um look despojado com uma camiseta regata, uma bermuda e um colar de pedrinhas.

Na legenda, a mamãe babona se declarou dizendo: "The best part of me", que em português se traduz em: "A melhor parte de mim!".

O post chamou atenção dos fãs que rapidamente passaram a comentar no post: "Está tão lindo!", disse um. "Que príncipe!", falou outro. "Que sorriso mais lindo!", escreveu um terceiro.

Uma mulher deslumbrante!

Recentemente, Isis Valverde chamou atenção da web ao compartilhar uma série de cliques conceituais com um cachorrinho peludo no colo.

Os registros chamaram atenção ao aparecer de body, fazendo com que ela recebesse uma série de elogios.

Confira os cliques que Isis Valverde publicou do filho, Rael: