De body, Isis Valverde surpreende ao fazer foto no espelho com pet no colo

Atriz Isis Valverde encantou ao fazer fotos cheias de amor com cachorrinho

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 13h52

A atriz Isis Valverde (35) encantou com novas fotos em sua rede social!

Nesta quarta-feira, 14, a artista compartilhou uma série de cliques conceituais e encantou ao protagonizá-los com um cachorrinho peludo.

Em uma selfie no espelho com o pet no colo, a famosa chamou a atenção ao aparecer de body e recebeu muitos elogios dos seguidores.

"Perfeita", admiraram os internautas os registros feitos em Los Angeles, na Califórnia. "Deusa", falaram outros.

Ainda recentemente, Isis Valverde encantou ao fazer fotos fofas com o filho Rael (3), fruto de seu relacionamento com o ex-marido André Resende.

Veja as fotos de Isis Valverde com cachorrinho: