Grazi Massafera renova bronzeado em praia do Rio e é tietada por fã

Com biquíni acobreado, atriz Grazi Massafera é fotografada curtindo dia de sol em praia no Rio de Janeiro e chama atenção pelo corpão

A atriz Grazi Massafera (40) aproveitou o dia de sol para tomar sol na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 03! A loira foi clicada renovando o bronzeado à beira-mar e foi tietada por fãs.

Aos 40 anos, a artista, que participou da novela das nove Travessia como Débora, mãe de Chiara, personagem da influenciadora e também ex-BBB Jade Picon (21), e volta na reta final da trama, surgiu deitada na areia usando um biquíni cobre, deixando à mostra algumas tatuagens e chamando atenção pelas curvas. De viseira, Massafera ainda combinou a saída de praia com o visual.

Recentemente, Grazi saiu pra jantar na companhia da mãe. Ela dividiu com os seguidores um registro raríssimo ao lado de Dona Cleuza Soares, na noite da última segunda-feira, 02, durante jantar em família em restaurante de luxo no Rio de Janeiro. A atriz brincou ao levar um tapinha em sua mão. "Fui fazer carinho, ganhei um HI5. Meu date", declarou.

Confira as fotos de Grazi Massafera em praia do Rio:

Fotos: Fabrício Pioyani/Ag News

Grazi Massafera relembra sua participação no BBB em 2005

Em clima de #tbt, Grazi Massafera usou as redes sociais na última quinta-feira, 27, para relembrar um momento muito especial. Após o fim da edição do BBB 23, a atriz ficou nostálgica e resolveu resgatar os momentos de sua passagem na quinta edição do reality show em 2005, em que ela foi vice-campeã.

Nos stories em sua conta no Instagram, a atriz dividiu com os mais de 26 milhões de seguidores, um vídeo com alguns clipes de sua participação na casa mais vigiada do Brasil.

Recentemente, o ex-BBB Alan Passos falou sobre seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Os dois participaram da quinta edição e namoraram durante dois anos após o reality.