Discreta, Grazi Massafera sai para jantar na companhia da mãe: "Meu date!"

A atriz Grazi Massafera surge em jantar ao lado da mãe e seguidores ficam encantados com jovialidade da matriarca; veja

Discreta quando o assunto é vida pessoal, a atriz Grazi Massafera (40) dividiu com os seguidores um registro raríssimo ao lado da mãe, a costureira Cleuza Soares, na noite da última segunda-feira, 02, durante jantar em família em um restaurante de luxo no Rio de Janeiro.

Em sua conta no Instagram, a artista fez uma gravação durante o momento especial com a matriarca, e na legenda, ela brincou ao levar um tapinha em sua mão. "Fui fazer carinho, ganhei um HI5. Meu date", declarou ela, exibindo o momento com a família.

Encantados com a beleza e jovialidade da mãe da artista, os seguidores se derreteram com os registros e deixaram uma enxurrada de reações e elogios nos Stories de Grazi.

Ainda recentemente, Grazi Massafera deixou a preguiça de lado e enfrentou mais um treinão! Usando um conjuntinho fitness composto por um shortinho e top pretos, a musa deixou os seguidores perplexos com o seu físico excepcional.

VEJA O STORIE DE GRAZI MASSAFERA:

Foto: Reprodução/Instagram

Grazi Massafera relembra sua participação na quinta edição do Big Brother Brasil

Recentemente, Grazi Massafera usou as redes sociais para relembrar um momento muito especial! É que a atriz ficou nostalgica após o fim da edição do BBB 23 e resolveu resgatar os momentos de sua passagem na quinta edição do reality show em 2005, em que ela foi vice-campeã.