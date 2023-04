Grazi Massafera relembra sua participação na quinta edição do Big Brother Brasil

A atriz Grazi Massafera relembrou sua estreia na televisão na quinta edição do 'Big Brother Brasil' em 2005

Em clima de #tbt, Grazi Massafera (40) usou as redes sociais na última quinta-feira, 27, para relembrar um momento muito especial. Após o fim da edição do BBB 23, a atriz ficou nostalgica e resolveu resgatar os momentos de sua passagem na quinta edição do reality show em 2005, em que ela foi vice-campeã.

Atráves dos Stories em sua conta no Instagram, a atriz dividiu com os mais de 26 milhões de seguidores, um vídeo com alguns clipes de sua participação na casa mais viagiada do Brasil.

Recentemente, o ex-BBB Alan Passos falou sobre seu relacionamento com Grazi Massafera. Os dois participaram da quinta edição e namoraram durante dois anos após o reality.

“Ficam perguntando dela para mim, mas não tenho nenhum tipo de contato. Não tenho nenhum problema com ela, não nos falamos por circunstâncias da vida. Também não tenho nenhum problema em ter algum tipo de conversa com pessoas com que já me relacionei”, explicou.

VEJA O STORY DE GRAZI MASSAFERA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

