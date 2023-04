Cauã Reymond comenta em post de Grazi Massafera e fãs especulam retorno: "Segunda chance!”

Após divórcio, Cauã Reymond interage com Grazi Massafera nas redes sociais e fãs ficam eufóricos

Neste domingo, 23, o galã Cauã Reymond (42) deixou um comentário em uma publicação da ex-mulher, Grazi Massafera (40), nas redes sociais quase uma semana após anunciar o fim do relacionamento com a modelo Mariana Goldfarb (33).

O artista mostrou que a publicação de Grazi não passou desapercebida diante do seu olhar. É que no vídeo compartilhado no perfil oficial do Instagram da loira, Cauã marcou presença e elogiou o trabalho da loira, deixando uma série de emojis de palmas.

Alguns seguidores comentaram sobre o possível retorno do ex-casal. "Voltei até a seguir... Amo os dois juntos", disse uma. "Vocês nunca deveriam ter se separado!", disparou outra. "Casal de milhões. Tenho certeza que Sofia ia amar ter um irmãozinho", afirmou uma terceira.

Cauã e Grazi ficaram juntos de 2007 a 2013 e do relacionamento nasceu uma filha, a pequena Sofia, de 10 anos.

VEJA O COMENTÁRIO DE CAUÃ REYMOND:

Foto: Reprodução/Instagram

Vale ressaltar que Cauã Reymond usou as redes sociais para se pronunciar sobre o fim de seu casamento. O ator confessou que não gosta de expor sua vida pessoal, mas decidiu confirmar o término da relação.

Solteiro, Cauã Reymond dá satisfação e revela companhia

O ator Cauã Reymond revelou como foi seu sábado, 22. Em sua rede social, o famoso compartilhou fotos exibindo o que fez no dia e, diferente de muita gente, ele não descansou apesar de ser final de semana. Inclusive, ele aproveitou para exibir os cliques dos bastidores na coompanhia da atriz Susana Vieira.