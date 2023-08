Grazi Massafera exibe beleza impressionante ao se alongar: 'Não cansa de humilhar'

Em novas fotos, Grazi Massafera exibe beleza fora do comum e impacta internautas

A atriz Grazi Massafera chocou com novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 03, a famosa compartilhou cliques em um cenário com uma vista deslumbrante do Rio de Janeiro e roubou a cena no local com sua beleza.

Usando um look de banho laranja, a artista apareceu se alongando e impressionou ao exibir suas curvas torneadas nos registros. Além de muito sarada, a famosa esbanjou seu bronzeado com perfeito com estilo.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a mãe da filha de Cauã Reymond. "A pessoa que não precisa usar inteligência artificial e nem filtros", disseram. "Não cansa de humilhar a gente", brincaram outros. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Nas férias de julho, Grazi Massafera surgiu arrasadora em Porto Fino, na Itália, usando um vestido de mais de R$ 10 mil. Por lá, ela encontrou a apresentadora Angélica e a família. Com a filha da amiga, Eva Huck, e sua herdeira, fruto do casamento que teve com Cauã Reymond, ela aproveitou as belezas do local.

Veja as fotos de Grazi Massafera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Dois anos após deixar a Globo, Grazi Massafera assina com a HBO

A atriz Grazi Massafera tem novidade em sua carreira! Dois anos depois de deixar a Globo, ela assinou contrato com a HBO para protagonizar o remake da novela Dona Beija, que será exibido em 2024. A novidade foi revelada pela assessoria de imprensa da artista nas redes sociais.

O remake terá 40 capítulos de 40 minutos cada um e Grazi já está na fase de caracterização da personagem. Tanto que ela mostrou uma foto durante a prova de figurino.

"Me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial. Eu e a HBO já estávamos nos paquerando de longe, desde que começou a se falar da possibilidade de “Dona Beja” existir, conversamos muito e agora finalmente assumimos esse namoro rs. Vai ser lindo", disse ela.

Vale lembrar que Grazi Massafera fez uma rápida participação no primeiro e no último capítulo da novela Travessia, da Globo.