Grazi Massafera choca ao mostrar como o corpo ficou sem exercícios

Após três semanas de férias, Grazi Massafera choca ao mostrar como ficou o corpo sem fazer atividades físicas

Após uma viagem de férias cheia de luxo pela Europa, Grazi Massafera retornou ao Brasil e mostrou nesta quarta-feira, 26, que retomou sua rotina. A atriz fez um clique em um espelho de sua mansão no Rio de Janeiro e comentou sobre ter ficado três semanas sem realizar atividades físicas.

Acostumada a se exercitar diariamente e com uma academia em casa, a ex-BBB fez o clique no espelho para mostrar como está a situação de suas curvas após não ter se movimentado como de costume. De shortinhos e top, a loira mostrou seu corpo.

"Lar doce lar! 3 semanas sem atividade física, observando meu corpo e mente que agora já começo a preparar pra uma nova aventura (Dona Beja) que seja então será maravilhosa bora exercitar levinho muito levinho porque a próxima personagem não permite a self a cima é porque entramos em leão meu ascendente pediu kkk", brincou ela na legenda.

Nos últimos dias, Grazi Massafera surgiu arrasadora em Porto Fino, na Itália, usando um vestido de mais de R$ 10 mil. Por lá, ela encontrou a apresentadora Angélica e a família. Com a filha da amiga, Eva Huck, e sua herdeira, fruto do casamento que teve com Cauã Reymond, ela aproveitou as belezas do local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Suposto affair de Grazi Massafera exibe foto dos dois juntos pela primeira vez

Após boatos de um possível namoro, o modelo Marlon Teixeira surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua primeira foto ao lado da atriz Grazi Massafera. Os dois estavam aproveitando suas férias na Península de Maraú, na Bahia, mas ainda não haviam aparecido juntos na viagem.

Ao abrir o seu álbum de fotos, o modelo compartilhou registros de visitas a diversos pontos turísticos do local e posou ao lado de amigos. Contudo, o novo casal se sobressaiu na publicação e tomou toda a atenção para si.

De pernas entrelaçadas e mão na cintura do affair, Grazi sorri para a foto ao lado dos amigos. Na ocasião, Marlon aproveita para lembrar a importância de boas companhias enquanto conta um pouco sobre a viagem.

"Quanta história tem um bar pra contar? Quem não tem uma boa história em um bar pra contar? Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história...", escreveu ele na legenda. "A vida é muito melhor com os amigos", completou.