Giovanna Ewbank surge 'enjoada' com seu novo visual: ''Franjinha''

Apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou selfie exibindo seu novo visual e falou que está 'enjoada' com a mudança

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) mudou o visual e impressionou ao compartilhar uma foto nesta quarta-feira, 08, exibindo o resultado da mudança. Inclusive, ela brincou sobre transformação.

No registro, a esposa de Bruno Gagliasso (40) apareceu fazendo carão e mostrou que ficou arrasadora com o novo penteado.

"Me dá um VONAU! Porque tô enjoaaaaada com minha nova franjinha e essa make da @cleidearaujo", brincou ela sobre estar "enjoada", de metida com o cabelo cheio de estilo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios e aprovaram a novidade. "Que mulher", exclamaram os fãs. "Oi, deusa", falaram outros.

Veja o novo visual de Giovanna Ewbank:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank revela que o filho Bless tem uma síndrome: 'Culpa absurda'

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que descobriu que o filho Bless(8) tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela contou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“O Bless começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiro também”, disse ela.

Nos últimos dias, ela explicou a sensibilidade do garoto em uma matéria para o Fantástico. Após expor a situação na TV, a famosa se declarou para o herdeiro na rede social.