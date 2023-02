Giovanna Ewbank está de visual novo!

A apresentadora Gio Ewbank mostrou a mudança em suas redes sociais e recebeu uma chuva de elogios

Gio Ewbank está com um novo visual! A apresentadora compartilhou a mudança nesta terça-feira, 7, em seu Instagram. “Hoje eu acordei e pensei “cansei…quero mudar”, liguei pro meu amor @andersonacouto e lá fui eu! Esse é o resultado! E aí, gostaram???? EU AMEI” escreveu na legenda do post.

A esposa do Bruno Gagliasso agora tem um franjão que rendeu uma série de elogios para a musa. “Chega ser um desaforo de linda a Gioh né? Lindíssima ", escreveu uma fã, “Vc já é linda, linda! Mas conseguiu ficar ainda mais linda”, admirou outra, “Tô morrendo de vontade de fazer franja e esse vídeo me inspirou mais ainda”, disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbanck revela síndorme de filho

No começo desse mês, ela surpreendeu ao contar que descobriu que o filho Bless (8) tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela contou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“O Bless começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiro também”, disse ela.

Giovanna relembrou também os sinais que percebeu no filho: “Ele passava pela cozinha e falava: 'que cheiro forte'. E eu falava: 'Bless, para com isso. É frescura. É o cheiro da cebola'. Quando ele pisava na grama, pedia: 'me tira daqui'. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato porque o barilho das moscas incomodava muito. A gente teve que entender e se adaptar. E hoje o Bless vive com essa síndrome sensorial muito bem