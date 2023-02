Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contam como descobriram síndrome do filho: "Ele é assim"

Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foi diagnosticado com síndrome sensorial

Pisar na grama, sentir cheiros ou tomar um sorvete podem ganhar percepções diferentes. Foi o que aconteceu com o Bless (08), filho dos atores Bruno Gagliasso (40) e Giovanna Ewbank (36).

Giovanna contou em entrevista ao "Fantástico" que começou a perceber que tinha alguma coisa diferente na rotina de Bless assim que ele chegou à família, em 2019. O filho é adotivo.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria", relatou a atriz e apresentadora.

“Quando a Giovanna passava a unha nele, isso incomodava muito ele. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem algum alimento que ele não gosta, ele sente na hora”, complementou Bruno.

O que o Bless tem os médicos chamam de alteração do processamento sensorial. Uma condição neurológica que altera a forma como a criança assimila os cinco sentidos - visão, tato, olfato, audição e paladar. E mais o que regula a percepção do corpo no espaço e o equilíbrio.

Giovanna Ewbank sentiu culpa pela forma que tratava os incômodos do filho após receber diagnóstico

Recentemente, em seu podcast, a atriz se emocionou ao contar como descobriu que Bless tinha os sentidos mais aguçados. Ela detalha que foi em alguns médicos, que diziam que ele não tinha nada, nem um grau de autismo.

Depois de quase três anos de tratamento, Bless também consegue se divertir sem incômodos. E esse amor fez a família descobrir um jeitinho lúdico para o menino entender que a sensibilidade dele é especial.

“Ele ouve mais que todo mundo, ele sente mais que todo mundo e ele deixa claro para as pessoas que ele tem isso. E sem vergonha, o que é maravilhoso pra uma criança de 8 anos de idade crescer sendo o que ele é. Ele é assim. Porque é um superpoder, não é? Meu filho é poderoso. Meu filho é super-herói”, diz Bruno.