Giovanna Antonelli esbanja beleza natural ao posar na piscina com cachorrinha: ''Uma sereia''

Atriz Giovanna Antonelli aproveita dia na piscina com sua pet, Sorte, e ostenta beleza em cliques naturais de biquíni

A atriz Giovanna Antonelli (47) usou as redes sociais no domingo, 26, para compartilhar um momento relax aproveitando o dia de sol!

Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a artista surgiu sem maquiagem, exibindo sua beleza natural curtindo a piscina na companhia de sua cachorrinha, Sorte. De biquíni azul-marinho, ela posou deitada em uma boia inflável com a pet no maior chamego.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Como é linda", "Maravilhosa", "O sorriso mais lindo do mundo inteiro", "Perfeita", "Deusa", "A mulher mais linda e incrível desse mundo", "Uma sereia na piscina", disseram os fãs.

Recentemente, Giovanna Antonelli e o ex-marido, o ator Murilo Benício (51), relembraram a parceria deles na novela O Clone, da Globo, na qual interpretaram os protagonistas Jade e Lucas. Os dois surgiram dançando com um visual inusitado e mostrou a reação de Murilo, que ficou em choque com a cena. “O Lucas vendo a Jade dançar depois de 20 anos”, disse ela, citando os personagens da novela.

Confira as fotos de Giovanna Antonelli na piscina:

Marido de Giovanna Antonelli nega acusações graves

Marido da atriz Giovanna Antonelli, o diretor Leonardo Nogueira emitiu uma nota na madrugada de quarta-feira, 22, em que se pronuncia sobre os boatos que estão circulando. Em um comunicado em seu perfil, ele disse que é a vítima da história. "Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça", começou ele.

Segundo ele, a notícia veiculada pela mídia não é verdadeira. "Hoje a informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa. Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente, como sempre fui, para evitar mais erros e fake news. Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi", completou.

