Gabi Martins puxa o biquíni e choca com corpaço turbinado: ''Linda demais''

Cantora Gabi Martins esbanjou curvas torneadas em biquíni pequeno e roubou a cena em praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 07h08

A cantora Gabi Martins (25) arrancou suspiros com novas fotos de biquíni em sua rede social. Nesta quinta-feira, 29, a artista compartilhou clique curtindo a praia de Punta Cana e roubou a cena com seu corpaço escultural.

Usando um biquíni laranja, a musa protagonizou os registros ostentando suas curvas bem torneadas. Fazendo várias poses, a famosa mostrou toda a sua boa forma.

Ao puxar a peça de baixo, Gabi Martins exibiu seu bumbum empinado, seus pernões desenhados e sua barriga chapada. "Vou sentir saudades Punta cana", falou ela ao surgir curtindo o dia ensolarado no lugar paradisíaco.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a loira de muitos elogios. "Linda demais", falaram os seguidores.

Nos últimos dias, Gabi Martins roubou a cena ao apostar em um look preto nada básico. De pernas e barriga de fora, a loira ostentou seu corpaço torneado com estilo e recebeu mais uma chuva de elogios dos internautas.

De biquíni vermelho puxado, Gabi Martins exibe corpaço absurdo

Recentemente, a cantora Gabi Martins chocou ao mostrar sua boa forma de maneira arrasadora ao compartilhar fotos de roupa de banho.

Usando um biquíni vermelho de modelo fio-dental, a ex-BBB puxou a calcinha e esbanjou suas curvas abundantes em um dia ensolarado em meio à natureza

"Fazenda", disse a ex-BBB ao aparecer fazendo um passeio de barco em uma paisagem deslumbrante. No registros, além de exibir seu corpaço fora do comum, a famosa impressionou com seus longos cabelos ondulados.