De biquíni vermelho puxado, Gabi Martins exibe corpaço absurdo: ''Tudo tá perfeito''

Cantora Gabi Martins fez cliques usando biquíni vermelho e arrancou elogios com curvas abundantes

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 07h51

A cantora Gabi Martins (25) deu um show de beleza e boa forma na rede social neste domingo, 04. Em novas fotos, a loira ostentou seu corpaço escultural e arrancou elogios dos seguidores.

Usando um biquíni vermelho de modelo fio-dental, a ex-BBB puxou a calcinha e esbanjou suas curvas abundantes em um dia ensolarado em meio à natureza.

"Fazenda", disse Gabi Martins sobre estar curtindo o local fazendo um passeio de barco. No registros, além de exibir seu corpaço fora do comum, a famosa impressionou com seus longos cabelos ondulados.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da musa. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Tudo tá perfeito", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Gabi Martins deu um show de boa forma ao surgir treinando na academia. De shortinhos e top, a loira roubou a cena ao fazer musculação ostentando suas curvas desenhadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins faz showzão em sua primeira vez em Barretos

No último final de semana, Gabi Martins realizou um sonho antigo de se apresentar em Barretos, um dos maiores festivais sertanejos do país. A artista subiu no palco e cantou para uma multidão de fãs que foram prestigiá-la nesse momento tão especial.

No repertório, a loira cantou seus hits, entre eles Neném, Recaidinha, Prints, Joga o Laço e Coração Álcool em Gel, além de entreter o público com muitos modões sertanejos e até canções internacionais.

"Foi muito incrível, estou muito feliz. Desde que eu nasci, tinha o sonho de estar ali. É uma magia inexplicável. Me emocionei diversas vezes e agradeci a Deus, primeiramente, e ao público por estar realizando este sonho", falou ela sobre a ocasião.

Além de arrasar nos vocais, Gabi também esbanjou estilo ao usar dois looks durante a apresentação. O primeiro, preto, com aplicações de cristais, usado durante uma aparição que fez durante o dia. Já para o show principal da noite, ela apostou em um vestido com mini blazer off white, com franjas de strass e um chapéu de cowgirl.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!