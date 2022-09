De barriga e pernas de fora, Gabi Martins ultrapassa limites da beleza e choca: ''Espetáculo''

Cantora Gabi Martins exibiu corpaço torneado em look micro e arrancou suspiros na rede social

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 07h57

A cantora Gabi Martins (25) deu um show de beleza e estilo em novas fotos publicadas em sua rede social nesta terça-feira, 20. Usando um look preto nada básico, ela roubou a cena e arrancou elogios.

Nos registros arrasadores, a loira apareceu fazendo várias poses em um elevador e chamou a atenção ao deixar suas curvas torneadas à mostra.

De cropped e saia curtinha, Gabi Martins ostentou sua barriga definida e seus pernões torneados com muito estilo. "Look at the stars. Look how they shine for you. Vocês pediram o look do meu último show", disse a ex-BBB.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram artista de elogios. "Espetáculo de mulher", exclamaram os fãs. "Mais que perfeita", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Gabi Martins impressionou ao exibir suas curvas saradas em ação na academia. De shortinhos e top, a loira esbanjou seu corpaço saltando enquanto pegava pesado na musculação.

De biquíni vermelho puxado, Gabi Martins exibe corpaço absurdo

Recentemente, a cantora Gabi Martins chocou ao mostrar sua boa forma de maneira arrasadora ao compartilhar fotos de roupa de banho.

Usando um biquíni vermelho de modelo fio-dental, a ex-BBB puxou a calcinha e esbanjou suas curvas abundantes em um dia ensolarado em meio à natureza

"Fazenda", disse a ex-BBB ao aparecer fazendo um passeio de barco em uma paisagem deslumbrante. No registros, além de exibir seu corpaço fora do comum, a famosa impressionou com seus longos cabelos ondulados.

