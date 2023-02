Gabi Martins coloca decote e pernões para jogo em look arrsador: ''Que linda''

Cantora Gabi Martins ostentou curvas deslumbrantes em look ousado para ensaio de Carnaval

A cantora Gabi Martins (26) surgiu arrasadora para o ensaio de Carnaval da Unidos de Vila Isabel. Nesta segunda-feira, 06, a artista compartilhou fotos da produção feita para o momento e impressionou com tanto brilho.

Nos registros, além do conjuntinho prata, cheio de strass, as curvas saradas da ex-BBB roubaram a cena ao surgirem bronzeadas e bem iluminadas.

Usando shortinhos e top, Gabi Martins colocou seu decote e pernões torneados para jogo. "MUSA", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, após ser alvo de críticas, Gabi Martins mostrou que tem samba no pé ao surgir dançando com um professor. "PERSISTÊNCIA. Não importa as dificuldades e críticas... FOQUE e não pare! Dê o seu melhor”, declarou ela.

Veja o look de Gabi Martins:

Gabi Martins faz declaração no aniversário do namorado

A cantora Gabi Martins usou as redes sociais recentemente para parabenizar o namorado, Lincoln Lau, que está completando mais um ano de vida!

O gamer celebrou a chegada dos 33 anos de idade e recebeu uma homenagem especial da ex-BBB, com quem assumiu o namoro em dezembro de 2022.

Em sua conta no Instagram, a mineira abriu um álbum de fotos românticas do casal na praia, além de compartilhar diversos registros de diferentes momentos com o amado. Na publicação, Gabi declarou todo seu amor.

"Hoje é o dia de uma das pessoas mais importantes na minha vida! Dividir a vida com você tem sido incrível Neni. Obrigada por todo carinho, cuidado e risadas. Que Deus abençoe seus sonhos, você e toda sua família (que também se tornou a minha). Que seus 33 anos sejam os mais lindos que você já viveu. Te amo muito. Obrigada por me fazer feliz!", se derreteu Gabi Martins na legenda da postagem em sua rede social.