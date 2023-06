Flávia Alessandra chama atenção ao mostrar curvas impecáveis com vestido justinho

A atriz Flávia Alessandra mostrou seu corpão escultural nas redes sociais ao surgir usando um look arrasador

Na tarde deste domingo, 25, a atriz Flávia Alessandra chamou atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando o look arrasador que escolheu para aproveitar seu dia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que completou 49 anos no começo do mês, ostentou seu corpo sarado e suas curvas impecáveis ao surgir usando um vestido justinho, com recorte em um dos ombros, e tênis.

A loira ainda dividiu outros cliques mostrando sua bolsa, um buquê de flores, uma sala com sofás cheios de almofadas e vasos decorando o ambiente, entre outras. "Das coisas boas dessa vida", escreveu a artista, casada com o apresentador Otaviano Costa.

Flávia, aliás, sempre chama atenção com seus looks. Na última quinta-feira, 22, ela roubou a cena ao aparecer na festa junina promovida por Bianca Andrade usando um look nada básico. A atriz dispensou o look caipira ao eleger um vestido de tule em camadas com babados e arrematou a produção com jaqueta com tachas e bota western.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra rebate ataques

A atriz Flávia Alessandra publicou um desabafo nas redes sociais. Ela reclamou dos comentários negativos que recebeu após compartilhar uma série de fotos da comemoração de seu aniversário em família.

"No último final de semana, eu compartilhei um carrossel de imagens onde curtia cachoeira de maiô, andava a cavalo em dia de sol entre mil aventuras na fazenda, que escolhi para curtir o meu aniversário em família. Recebi muitos comentários extremamente maldosos, machistas e sexistas", começou ela.

"O que mais me impressionou é que a maior parte é de mulheres, que questionavam a minha idade para postar foto curtindo uma cachoeira, meus valores, como se fosse desrespeito ao meu marido e filhas e meu corpo, dizendo que eu estava magra demais ou que deveria ser mais encorpada... Gostaria muito que esse tipo de comentários não existissem. É muito triste saber que um a mulher, curtindo um dia de sol é julgada aos 49 anos como velha. Enquanto os homens na mesma idade são interpretados como galãs e aparecem na mesma situação", disse a artista em outro trecho.

