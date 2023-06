Flávia Alessandra dispensa look xadrez em festa junina: 'Fiz diferente'

Atriz Flávia Alessandra atraiu olhares ao surgir com look diferentão em festa junina na mansão de Bianca Andrade

Na última quinta-feira, 22, a atriz Flávia Alessandra roubou a cena ao aparecer na festa junina promovida por Bianca Andrade, que aconteceu na noite da última quinta-feira, 22, em São Paulo, na famosa casa de R$ 18 milhões da influenciadora.

Para entrar no clima de São João em grande estilo, a estrela optou por um look nada básico e foi muito clicada pelos fotógrafos que estavam no local. Inclusive, ela posou agarradinha ao lado da amiga mais conhecida como 'Boca Rosa' e de seu herdeiro, o pequeno Chris, de um ano de idade.

A esposa de Otaviano Costa, dispensou o look caipira ao eleger um vestido de tule em camadas com babados e arrematou a produção com jaqueta com tachas e bota western. "Eu disse pronta. Open house & arraiá Boca Rosa. Gostaram?", questionou ela ao interagir com os fãs seu perfil no Instagram.

Seguidores elogiaram Flávia Alessandra por sua escolha ousada: "Esse look ficou demaisssss!", escreveu uma nos comentários. Outro declarou: "Linda! Caipirinha chique". "Ué, cadê o xadrez?", perguntou um terceiro. "Fiz diferente [risos]", respondeu a artista. Um terceiro exaltou: "Ícone de beleza!".

Há poucos dias, Flávia Alessandra chamou a atenção com novas fotos. É que a famosa compartilhou cliques curtindo a fazenda com muita beleza mostrou que roubou a cena no local ao surgir só de biquíni. "A vida aqui é desse jeito um cantinho de liberdade tem um ambiente perfeito de paz e traquilidade de amizade e de respeito que nem lembro direito como é a vida na cidade", refletiu ela sobre a vivência no campo.

Flávia Alessandra é detonada ao publicar fotos de maiô fio-dental: "Falta de noção"

Recentemente,Flávia Alessandra foi criticada ao posar bem à vontade enquanto aproveitava um momento de lazer com a família em uma fazenda. Para ocasião, a estrela dispensou a discrição ao eleger um maiô fio-dental que deixou em em evidência o bumbum durinho e seus pernões torneados, enquanto ela cuidava de cavalos.

Porém, a sequência de fotos não pegou bem entre os internautas, que logo apontaram que o look escolhido estava inadequado e muito sensual para a situação."Como gosta de apelar, para que essa exposição toda e de fio dental na frente de funcionário do local, para quê? Para aparecer, sem necessidade, mas acho que ela precisa se autoafirmar porque a autoestima tá bem baixa!", lamentou uma internauta nos comentários.