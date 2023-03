Filha de Leonardo rouba a cena com mudança radical no visual

Filha do cantor Leonardo, a influenciadora Jéssica Beatriz Costa escandaliza com novo cabelo nas redes sociais: “Beleza surreal”

A influenciadora Jéssica Beatriz Costa (29), filha do cantor sertanejo Leonardo (59) com Priscila Beatriz, decidiu passar por uma transformação radical no visual nesta quinta-feira, 30. Em seu Instagram, ela escandalizou ao abandonar as madeixas escuras e surgir loiríssima. Os seguidores aprovaram as mudanças nos comentários.

Com um álbum de fotos no feed, a influenciadora, que já foi casada com o ilusionista Sandro Pedroso (39), mostrou alguns dos registros com o cabelo novo ainda no salão. Nos cliques, os fios curtos e claros contrastam com um casaco de pelo preto, que a filha do sertanejo elegeu especialmente para a ocasião.

Na legenda da publicação, Jéssica contou um pouco sobre seu novo visual: “Algumas #selfies LÔRA pq só tive tempo de ver as fotos direito agora! Hahaha, amei meu novo cabelo, o que vocês acharam?!”, a influenciadora brincou com a mudança e fez questão de pedir um feedback para os 1 milhão de seguidores que a acompanham.

Nos comentários, familiares e fãs aprovaram o novo visual: “Arrasou! Ficou lindoooo”, Priscila Beatriz se derreteu com a beleza da filha. “Parabéns Jéssica, você fica mais linda com esse tom de cabelo”, disse uma admiradora. “Você loira é uma beleza surreal”, elogiou uma terceira. “Eu gosto mais do cabelo preto, realça seus olhos”, opinou outra.

