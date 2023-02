Filha do cantor Leonardo, Jessica Beatriz exibe corpão em dia na fazenda

De biquíni branco, Jessica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, ostenta sua barriga negativa ao renovar o bronzeado na fazenda da família

A influenciadora digital Jessica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, aproveitou o dia de sol na fazenda Talismã, que é de sua família, para renovar o bronzeado. A estrela apareceu apenas de biquíni branco fininho enquanto curtia a linda vista do lago da propriedade.

“Plena enquanto eu ficava da cor de um camarão e nem sabia”, brincou ela na legenda. Na foto, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga negativa.

Nos stories do Instagram, Jessica Beatriz respondeu perguntas sobre a cicatriz em seu tronco. Ela contou que a cicatriz é resultado da cirurgia cardíaca. “Eu nasci com alguns problemas no meu coração e essa cicatriz do meio foi da minha terceira cirurgia cardíaca. Então, para os mais familiarizados com o termo, eu nasci com uma cardiopatia congênita”, disse ela.

Logo depois, ela foi questionada se tem vergonha de mostrar a cicatriz e ela negou. “Nunca deixei de usar um certo tipo de roupa por causa das minhas cicatrizes. E confesso que nunca reparei se as pessoas ficam olhando ou não. Se me perguntam eu conto o que é e como Deus fez um milagre na minha vida. Então um conselho para todo mundo que tem qualquer cicatriz e acaba se privando de algo por vergonha ou algo do tipo: acho que tudo começa a ficar mais leve quando você muda seu olhar, sabe? Em vez de ficar se 'preocupando' se as pessoas estão olhando ou não, pense 'essa cicatriz significa que eu estou viva'. Ela faz parte da sua história de vida. Éa sua marca da vitória”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Jéssica Beatriz Costa fez cirurgia plástica

Nos últimos dias, Jéssica Beatriz Costa revelou que fez um procedimento para colocar próteses de silicone e está radiante com o resultado. Logo após a cirurgia, ela já começou a gravar stories no Instagram para revelar que deu tudo certo e está bem. Com a faixa no tórax, a jovem comemorou a mudança em seu corpo.

“Está tudo ótimo! Plena de tetas novas. Sou outra mulher, uma mulher mais confiante. Agora me aguardem”, disse ela.

