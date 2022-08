Filha de Leonardo faz cirurgia plástica e diz: 'Uma mulher mais confiante'

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa aparece no hospital após cirurgia plástica e comemora o resultado

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 09h29

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, está feliz da vida com a sua cirurgia plástica. Nesta semana, ela realizou o procedimento para colocar próteses de silicone e está radiante com o resultado.

Logo após a cirurgia, ela já começou a gravar stories no Instagram para revelar que deu tudo certo e está bem. Com a faixa no tórax, a jovem comemorou a mudança em seu corpo.

“Está tudo ótimo! Plena de tetas novas. Sou outra mulher, uma mulher mais confiante. Agora me aguardem”, disse ela.

Jéssica Beatriz Costa conta sobre emagrecimento

Há pouco tempo, Jéssica Beatriz desabafou sobre as mudanças em seu corpo após emagrecer cerca de 30 quilos. Ela contou sobre o emagrecimento ao comparar fotos de antes e depois."Vamos falar de corpo? Óbvio que vou usar a foto do meu antes e depois mais bombada para contar um pouquinho sobre esses anos de mudança. A 1° foto foi tirada no primeiro semestre de 2020 e a 2° em Fevereiro de 2021. Mas a foto que mais retrata a minha #mudança REAL é a segunda: de 22/01/2021 até 20/03/2021 (2 MESES) A mudança é NÍTIDA! E é óbvio que esse emagrecimento tão rápido e repentino não foi de maneira 100% saudável", disse ela.

E continuou seu desabafo: "Nesse período da minha vida eu estava sofrendo muito e em vez de descontar na comida (igual antes) eu não comia (não sentia vontade). Eu acabava fazendo #JI, exercício e sim, usei alguns medicamentos para ajudar a inibir o apetite, porém tudo com acompanhamento médico! Enfim, em Março nem preciso falar que foi a “melhor época” do meu corpo X pior da minha mente. E sabe, eu tentei manter essa imagem, mas com o tempo virou uma cobrança tão grande que quando eu engordava um pouco, já tinha que me desenrolar em mil para fazer dietas e poses que me “deixassem magra” sabe? E na moral, isso é tão deprimente, porque acabamos passando uma imagem “perfeita” que não existe".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!