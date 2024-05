Fabiana Justus impacta com beleza ao apostar em look preto de couro

Em meio ao tratamento contra câncer, Fabiana Justus impacta com beleza ao exibir produção com look de couro nas redes sociais; confira

Nesta segunda-feira, 27, Fabiana Justus impactou seus seguidores ao exibir sua beleza em um look preto de couro em meio ao seu tratamento contra o câncer. Nas redes sociais, a empresária e influenciadora digital recebeu muitos elogios pelo estilo e pela força que demonstrou com a produção poderosíssima.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Fabiana compartilhou um vídeo apresentando alguns looks de sua marca, parte de uma coleção recém-lançada. Inclusive, a empresária revelou que inicialmente planejava passar uma temporada com a família no exterior, já que foi inspirada pelo estilo nova-iorquino para criar as roupas.

No entanto, devido ao seu tratamento contra a doença, Fabi não pôde realizar a viagem internacional, já que precisa permanecer resguardada em casa para evitar riscos. Mesmo assim, ela celebrou o lançamento da coleção montando vários looks e aparecendo poderosa nas fotos, incluindo um conjunto de couro preto.

Além desse modelo, Fabiana também posou com um conjunto verde e algumas peças mais casuais, como jeans e camiseta: “Essa coleção é ou não é muito a minha cara?!”, ela perguntou aos seguidores e recebeu muitos elogios nos comentários, inclusive de amigos e familiares, que fizeram questão de deixar mensagens positivas.

“Lindas você e a coleção”, escreveu o pai da influenciadora, Roberto Justus. “Linda demais!!!”, disse Silvia Braz. “A coleção está linda, mas a modelo é um espetáculo”, elogiou uma seguidora. “Adorei!!! Quando eu ficar carequinha também, vou andar bem estilosa!! Você tá inspirando gente por aqui viu, fique sabendo”, disse outra admiradora.

Vale lembrar que desde que recebeu o diagnóstico de leucemia no início de 2024, a influenciadora digital Fabiana Justus vem enfrentando uma árdua batalha contra a doença por meio de um tratamento rigoroso. Aos poucos, ela retoma sua rotina dentro do possível, mas precisa tomar alguns cuidados devido à sua baixa imunidade.

Além de trabalhar de forma remota em seu escritório, Fabiana toma medidas de proteção como o uso de máscaras quando está com suas filhas, Chiara e Sienna, de cinco aninhos, especialmente porque estão frequentando a escola. Além das pequenas, a influenciadora também é mãe de Luigi, frutos do relacionamento com Bruno D'Ancona.

