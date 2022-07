Ex-BBB Juliette sensualiza ao surgir só de roupão branco

Ex-BBB Juliette Freire deixa o ombro de fora ao investir na sensualidade em foto no banheiro

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 09h54

A ex-BBB Juliette Freire (32) investiu na sensualidade ao fazer uma nova selfie para as redes sociais. Na noite de sexta-feira, 8, a estrela apareceu fazendo 'carão' em uma selfie no banheiro.

Na imagem, a artista surgiu só de roupão branco e com a toalha no cabelo após o banho. Ela deixou um dos ombros de fora e também mostrou uma das pernas torneadas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Perfeita”, disse um seguidor. “Gata demais”, escreveu outro. “A mais linda do mundo”, comentou mais um.

Há poucos dias, Juliette Freire colocou o corpão sarado para jogo. Ela posou apenas de biquíni vermelho mínimo ao curtir um dia na piscina. Veja as fotos aqui.

Juliette fala da relação com Rodolffo

Após a revelação de que Juliette e Rodolffo já ficaram, ela se pronunciou e falou sobre a atual relação deles. Em entrevista pra o site IG Gente, a cantora comentou: “Rodolffo é meu amigo. A gente fez uma música em parceria e está tudo tranquilo. Meu coração está como sempre esteve. Solteiríssima”.

Em maio, Rodolffo participou de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera (41) onde revelou que não só já ter ficado com Juliette mas que ficaria de novo com a vencedora o BBB 21.