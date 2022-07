Ex-BBB Juliette Freire arrasa ao usar apenas biquíni mínimo

Ex-BBB Juliette Freire eleva a temperatura ao posar apenas de biquíni vermelho em fotos na piscina

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 13h45

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) deixou os fãs babando ao compartilhar novas fotos nas redes sociais. Desta vez, a musa surgiu apenas de biquíni mínimo vermelho ao posar em uma piscina.

Nas fotos, a morena caprichou no 'carão' e deixou à mostra sua barriguinha sarada e as pernas torneadas. “Deixa o sol entrar... deixa... (PS: nada que uma saturação não resolva)”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Gata”, disse um seguidor. “Muito linda”, escreveu outro. “Aii que mulher”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette fala da relação com Rodolffo

Após a revelação de que Juliette e Rodolffo já ficaram, ela se pronunciou e falou sobre a atual relação deles. Em entrevista pra o site IG Gente, a cantora comentou: “Rodolffo é meu amigo. A gente fez uma música em parceria e está tudo tranquilo. Meu coração está como sempre esteve. Solteiríssima”.

Em maio, Rodolffo participou de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera (41) onde revelou que não só já ter ficado com Juliette mas que ficaria de novo com a vencedora o BBB 21.