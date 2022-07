Juliette fala sobre relação com o ex-BBB Rodolffo após affair ter sido revelado pelo cantor

A cantora Juliette comentou sobre seu status de relacionamento com o colega do BBB 21 Rodolffo

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 19h33

Juliette (32) abriu o jogo sobre o status de relacionamento com o cantor Rodolffo (33), que participou com a artista no BBB 21.

Em entrevista pra o site IG Gente, a cantora comentou: “Rodolffo é meu amigo. A gente fez uma música em parceria e está tudo tranquilo. Meu coração está como sempre esteve. Solteiríssima”.

Em maio, Rodolffo participou de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera (41) onde revelou que não só já ter ficado com Juliette mas que ficaria de novo com a vencedora o BBB 21.

Até a apresentadora Rafa Kalimann (29) foi envolvida no assunto. A ex de Rodolffo disse em um podcast que Juliette foi procurá-la para contar sobre seu envolvimento com o cantor sertanejo.

“Solteiríssima” e focada em sua carreira musical, Juliette lançou no último dia 30 seu novo hit intitulado “Xodó”.