Ex-BBB André Martinelli desabafa sobre cantadas nas redes sociais: 'Passa do ponto'

Bastante ligado aos exercícios físicos e bem-estar do corpo, o ex-BBB André Martinelli costuma compartilhar em suas redes sociais o resultado de todo o seu esforço para manter uma rotina saudável. Com o corpo sarado, ele comenta que recebe muitos elogios em suas fotos, porém, fica atento às cantadas que podem ser desconfortáveis.

"Acho que é uma forma de admiração também", comenta o ex-BBB em conversa com a CARAS Brasil, sobre compartilhar as fotos. "Os que são respeitosos não vejo problema nenhum, retribuo com likes nos comentários, respondo alguns também. Tento ser o máximo participativo. Mas quando passa do ponto, em alguns casos mais sérios, eu restrinjo e até bloqueio."

Apesar disso, Martinelli diz que graças aos exercícios não é uma pessoa ansiosa e que consegue equilibrar bem o corpo e a mente, praticando além dos esportes e exercícios físicos, atividades como meditação e crioterapia. "Não diria que sou ansioso, diria que gosto de realizar e ir atrás dos meus objetivos."

Ele utiliza a rotina saudável visando o bem-estar em diversas esferas de sua vida. Além de empreendedor, ele também já participou do reality No Limite e costuma participar de diversas meias-maratonas, tendo começado a estar presente nos eventos há cerca de 9 anos, em 2014. O ex-participante do BBB 13 conta que correr também o ajuda em diversos aspectos.

"A corrida me ajuda a ter disciplina na vida contínua como todo. É impressionante como se dedicar a algum esporte traz benefícios não só físicos para nossa vida. Fico muito mais organizado, me ajuda na tomada de decisão e a performance no trabalho melhora também. Acredito que o esporte ajuda em todas as áreas da vida", pontua.

