Britney Spears está 'completamente disfuncional' após fim da tutela, diz site

Após o fim do processo da tutela de seu pai, Britney Spears estaria passando por problemas mentais e financeiros; saiba mais!

Na última semana, o processo judicial entre a cantora Britney Spears e seu pai, Jamie Spears, chegou ao fim e, mesmo liberta de sua tutela, a artista pagasse uma quantia milionária para cobrir os honorários advocatícios do processo para seu pai. Desde que a história chegou ao fim, a famosa não estaria em suas melhores condições.

Segundo o site TMZ, fontes próximas de Britney afirmam que ela está em 'sério perigo' mental e financeiro após o fim do processo, e bem pior do que quando estava sob a tutela da família. O informante também disse que Spears está 'completamente disfuncional', sem supervisão desde o fim do processo e tendo diversas mudanças radicais de humor 'chocantes'.

O veículo também afirma que após ser obrigada a pagar US$ 2 milhões ao pai, ou R$ 10 milhões na cotação atual, a cantora também pode ir à falência. Isso seria devido aos gastos que faz em viagens ao redor do mundo, que chegam próximos a US$ 1 milhão por viagem.

As fontes afirmam que Britney Spears estava muito melhor quando estava sob a tutela de seu pai, que chegou ao fim em 2021. Hoje, ela vive completamente isolada e perigosamente instável. "Ela tinha muita liberdade na tutela e as restrições eram para protegê-la. Ela não está mais protegida agora", afirmaram.

Saiba porque Britney Spears terá que pagar quantia milionária ao pai

Após ser liberta de sua tutela em setembro de 2021, a cantora Britney Spears perdeu uma batalha do processo após o ocorrido. No último dia 26, ela perdeu uma disputa judicial para seu pai, Jamie Spears, e deve pagá-lo uma quantia milionária.

No final de 2023, Jamie entrou na Justiça com um pedido para que a filha pagasse os honorários advocatícios do processo que a libertou da tutela, que perdurou por 13 anos. Com a finalização do processo, Britney será obrigada a pagar US$ 2 milhões ao pai, ou R$ 10 milhões na cotação atual.

Segundo fontes próximas da cantora ao veículo, a loira estaria "furiosa" com a determinação do processo, já que ela pagou seu advogado, Matthew Rosengart, cerca de US$ 4 milhões para lhe representá-la no caso. Ele havia garantido que Britney tinha um caso sólido e grandes chances de ganhar na Justiça.