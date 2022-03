Em rio, Flávia Alessandra dá mergulho e se destaca com corpaço

Atriz Flávia Alessandra compartilhou fotos curtindo rio e chamou atenção com sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 12h09

A atriz Flávia Alessandra (47) encantou com novas fotos em sua rede social!

Neste domingo, 27, a artista global publicou registros se refrescando em um rio e roubou a cena ao surgir com uma roupa de banho cheia de estilo.

Usando a peça verde, Flávia Alessandra exibiu suas curvas bronzeadas e torneadas enquanto desfrutava da natureza.

"Os rios que eu encontro vão seguindo comigo. Rios são de água pouca, em que a água sempre está por um fio. Cortados no verão que faz secar todos os rios. Rios todos com nome e que abraço como a amigos. Uns com nome de gente, outros com nome de bicho, uns com nome de santo, muitos só com apelido. Mas todos como a gente que por aqui tenho visto: a gente cuja vida se interrompe quando os rios", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a esposa de Otaviano Costa (48). "Tão perfeita", admiraram. "A mulher mais linda", falaram.

Ainda neste sábado, 26, Flávia Alessandra impressionou ao se exibir de biquíni em um passeio de barco com o marido no Rio de Janeiro.

Veja as fotos de Flávia Alessandra no rio: