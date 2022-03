Flávia Alessandra impressiona com produção chocante para o 'Domingão'

Atriz Flávia Alessandra compartilhou fotos mostrando detalhes de seu look nada básico para participar do 'Domingão' e impressionou

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 13h05

Mais um look de Flávia Alessandra (47) no Domingão chamou a atenção dos telespectadores e dos internautas também!

Nesta segunda-feira, 14, a atriz global compartilhou fotos exibindo os detalhes da produção e mais uma vez impressionou com tanto estilo.

Para mais uma participação no programa dominical, a loira apostou em um vestido curtinho, de cor neon, e esbanjou suas curvas saradas com muita elegância.

Nos pés, Flávia Alessandra elegeu um sapato rosa pink e provou ser dona de um gosto cheio de atitude. "Gente domingão foi tudo ontem né? Fiquei impressionada com o talento da @gragqueen canta demais. Aproveitando pra dar mais um close desse look com detalhes que a gente ama", disse ela em sua rede social.

Nos comentários, os fãs logo a encheram de elogios. "Linda", admiraram os seguidores. "Você nunca erra nos looks", observaram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra chocou em sua rede social ao fazer fotos no espelho usando um vestido justíssimo e todo recortado.

Veja o look de Flávia Alessandra para o 'Domingão':