Em barco, Flávia Alessandra rouba a cena ao se mostrar de biquíni

Atriz Flávia Alessandra fez fotos em passeio de barco com Otaviano Costa e roubou a cena com sua beleza

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 13h01

A atriz Flávia Alessandra (47) roubou a cena com sua boa forma em novos cliques de biquíni.

Neste sábado, 26, a artista global compartilhou fotos curtindo com o marido Otaviano Costa (48) o dia de sol no Rio de Janeiro e chamou a atenção.

Usando um biquíni preto, Flávia Alessandra esbanjou beleza e suas curvas esculturais com muito estilo. "Aproveitar esse sábado maravilhoso ao lado do meu amor @otaviano, com esse cenário lindo que Deus nos deu. “Eta” lugar lindo né minha gente? Sou suspeita a falar, mas Errejota é tudo de bom", disse ela.

Nos comentários, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Lindos", admiraram os fãs. "Maravilhosa é ela", falaram outros.

Nas últimas semanas, Flávia Alessandra vem dando show de beleza e estilo no palco do Domingão. Os looks escolhidos pela famosa dão o que falar.

Veja as fotos de Flávia Alessandra de biquíni em barco: