Em Noronha, Grazi Massafera ostenta corpão sarado ao surgir de biquíni: "Muita beleza"

A atriz Grazi Massafera chamou a atenção dos fãs ao compartilhar um novo registro de biquíni em Fernando de Noronha

Grazi Massafera(40) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro em Fernando de Noronha. A atriz está curtindo os primeiros dias do ano na ilha paradisíaca, e deixou os fãs babando com sua boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a loira surgiu fazendo pose e carão usando um biquíni fio-dental. A barriga negativa e suas curvas impecáveis chamaram a atenção dos internautas, que não pouparam elogios para a artista.

"Deusa", disse a apresentadora Ticiane Pinheiro. "O corpão da gata", falou uma fã. "Muita beleza em uma foto só", afirmou outra. "Aqui a gente vê uma maravilha da natureza, só Deus pra criar uma beleza dessas. E também tem Fernando de Noronha na imagem", disse uma seguidora.

Mais cedo, Massafera colocou o bumbum para jogo ao postar uma foto de costas e também exibiu sua flexibilidade ao fazer poses de yoga de ponta-cabeça. Além disso, ela também aproveitou para se refrescar no mar cristalino da região.

Confira a publicação de Grazi Massafera em Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

TBT com a filha

Recentemente, Grazi entrou no clima de tbt e compartilhou algumas fotos antigas em seu Instagram. A atriz compartilhou imagens de uma viagem ao Pará que fez com a filha Sofia (10). As duas aparecerem lado a lado sentadas na praia, cobertas com areia. "#tbt quero infinitamente colecionar momentos e sorrisos seus", se declarou a atriz para a menina na legenda.

