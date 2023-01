De biquíni fio-dental, Grazi Massafera empina o bumbum em Noronha

Grazi Massafera ostenta o seu corpaço sarado ao fazer ensaio fotográfico em praia de Fernando de Noronha durante as férias

A atriz Grazi Massafera (40) arrancou suspiros dos seus fãs ao fazer um ensaio fotográfico só de biquíni fio-dental em uma praia de Fernando de Noronha. A estrela foi curtir os primeiros dias do ano no destino paradisíaco e aproveitou para ostentar o seu corpaço sarado.

Nas fotos, a beldade colocou o bumbum para jogo ao destacar suas impecáveis em uma foto de costas e também exibiu sua flexibilidade ao fazer poses de yoga de ponta-cabeça.

Grazi apareceu em poses ousadas no meio das pedras no litoral de Noronha e aproveitou para se refrescar no mar cristalino da região. Antes disso, ela compartilhou fotos do seu rosto para destacar a sua beleza natural enquanto explorava a ilha.

Viagem de Grazi Massafera com a filha

Há poucos dias, a atriz Grazi Massafera e a filha, Sofia – fruto do relacionamento com Cauã Reymond -, foram fotografadas enquanto desembarcavam em um aeroporto do Rio de Janeiro.

Com máscaras de proteção nos rostos, as duas exibiram os seus looks despojados. Grazi surgiu com um modelito básico, formado por calça jeans e regata branca. Enquanto isso, Sofia arrasou ao escolher um vestido verde com tênis branco.

As duas passaram as festas de final de ano em Santa Catarina junto com outros integrantes da família.