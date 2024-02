Eliana choca ao mostrar cintura fininha em dia de praia: "Escândalo de beleza"

A apresentadora Eliana chamou a atenção dos seguidores das redes ao exibir seu corpão sarado enquanto curtia o dia ensolarado na praia

A apresentadora Eliana agitou as redes sociais neste sábado, 10, ao mostrar como está curtindo o seu Carnaval. Ela decidiu ficar longe dos bloquinhos e para curtir o dia na praia.

Em seu perfil no Instagram, a artista do SBT postou vários cliques em que aparece aproveitando o dia ensolarado em um belo cenário, e ostentou sua cintura fininha ao usar um biquíni fininho rosa. "A alegria de quem deu um mergulho no mar #meucarnaval", celebrou a loira na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios para a beleza de Eliana. "Deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "A mulher mais linda do mundo", afirmou um fã. "Mulher, você é um escândalo de beleza", falou mais um.

Em 2024, Eliana decidiu ficar longe da folia, mais em 2002, quando tinha 28 anos, a apresentadora desfilou no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, como madrinha da ala infantil da Vai-Vai.

Confira as fotos:

Eliana exibe a decoração luxuosa do seu apartamento

A apresentadora Eliana abriu as portas do seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro para receber a apresentadora Angélica para uma gravação especial do Programa Eliana, do SBT. Depois da esposa de Luciano Huck mostrar detalhes da decoração de sua mansão, chegou a vez da esposa de Adriano Ricco também exibir o seu lar carioca.

O apartamento duplex dela serviu de cenário para a conversa deles e a decoração chamou a atenção. O lar carioca de Eliana fica nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, e conta com uma vista deslumbrante para a cidade. De acordo com o jornal Extra, o local é avaliado em R$ 6 milhões. Saiba mais!