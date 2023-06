Durante viagem, Karoline Lima chama atenção com vestido decotado: "Perfeita"

Na Espanha, a influenciadora digital Karoline Lima ganhou elogios ao exibir seu look decotado

Karoline Lima arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo seu look ousado. A influenciadora digital, aliás, está em Madrid, na Espanha.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a loira, mãe de Cecília, que está com 11 meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, surge usando um vestido preto, com um decote profundo. Ela completou a produção com óculos de sol, um colar e pulseiras. "Plena e em paz", afirmou ela na legenda da publicação.

Os seguidores exaltaram a beleza de Karoline nos comentários. "Muito linda", disse uma seguidora. "Uma deusa", afirmou outra. "Eita como ela é perfeita", falou uma fã.

Vale dizer que Karol já vai retornar ao Brasil. Nos Stories do Instagram, a influencer confessou que ficaria na Espanha até o dia 27, mas como está com muita saudade da filha decidiu antecipar sua volta para está terça-feira, 20.

Confira as fotos:

Desabafo sobre a vida amorosa

Mãe da filha de Éder Militão, a influenciadora Karoline Lima publicou uma mensagem comovente nas redes sociais. Ela mostrou personalidade ao comemorar que o ex-namorado agora está vivendo um novo relacionamento. Após os fãs criarem expectativas sobre um posicionamento da loira, ela resolveu desabafar e definiu que está "encerrando um ciclo".

"Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, que eu estou muito leve, que eu estou trabalhando, vivendo a minha vida... Vim para Madri a trabalho. Só queria deixar claro que não existe nenhum tipo de interesse amoroso com ninguém, nenhum tipo de envolvimento amoroso com ninguém", começou ela.

"Estou feliz por as pessoas estarem seguindo a vida, estou feliz por tudo estar se resolvendo. Estou priorizando a minha paz, a paz da minha filha... E o que aconteceu nos últimos dias foi o fim de um ciclo em paz. Eu merecia isso, a Cecília merecia isso e eu só quero ficar de boa com todo mundo, porque, como eu comentei com vocês, eu estou na fase mais de boa da minha vida e eu quero continuar assim", disparou em outro trecho.

