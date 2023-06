Karoline Lima desabafa após Éder Militão assumir novo namoro: "Fim de um ciclo"

Karoline Lima desabafa nas redes sociais e dá declarações corajosas; veja

Mãe da filha de Éder Militão, a influenciadora Karoline Lima publicou uma mensagem comovente nas redes sociais nesta terça-feira, 13. Ela mostrou personalidade ao comemorar que o ex-namorado agora está vivendo um novo relacionamento.

Após os fãs criarem expectativas sobre um posicionamento da loira, ela resolveu desabafar e definiu que está "encerrando um ciclo". A jovem está na Espanha em uma viagem para cumprir compromissos profissionais.

"Gente, parei aqui para almoçar e estou vendo meu nome aí nos posts de fofoca. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, que eu estou muito leve, que eu estou trabalhando, vivendo a minha vida... Vim para Madri a trabalho. Só queria deixar claro que não existe nenhum tipo de interesse amoroso com ninguém, nenhum tipo de envolvimento amoroso com ninguém", começou ela.

Feliz com as notícias, ela disse que está solteira e em paz. "Estou feliz por as pessoas estarem seguindo a vida, estou feliz por tudo estar se resolvendo. Estou priorizando a minha paz, a paz da minha filha... E o que aconteceu nos últimos dias foi o fim de um ciclo em paz. Eu merecia isso, a Cecília merecia isso e eu só quero ficar de boa com todo mundo, porque, como eu comentei com vocês, eu estou na fase mais de boa da minha vida e eu quero continuar assim", disparou.

Ao final, Karoline Lima ainda pediu que os fãs também encerrem o assunto. "Eu peço para que não me envolvam mais com nenhum tipo de notícia que envolva outras pessoas, porque eu realmente não tenho nada a ver com isso e nem quero ter nada a ver com isso. Estou muito feliz, muito leve. Estou dando o foco da minha vida para a minha filha, para mim e para o meu trabalho, que é o que interessa no momento".

Possível affair de Éder Militão manda indireta após polêmicas

Antes do jogador de futebol assumir o romance publicamente, a modelo Cássia Lourenço se envolveu em algumas polêmicas nas redes sociais. Os seguidores da loira até suspeitaram que o affair com Éder Militão tivesse chegado ao fim, depois que ela compartilhou a música 'Melhor Só', do rapper KayBlack, como uma suposta indireta para o atleta.