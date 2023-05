Possível affair de Éder Militão manda indireta após polêmicas: ‘Não adianta me procurar’

Modelo Cássia Lourenço, apontada como affair e pivô da separação de Éder Militão, manda indireta e web aposta em término

Será que o relacionamento já acabou? A internet começou a desconfiar de que o namoro entre o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão e a modelo Cássia Lourenço chegou ao fim. Isso porque a loira fez uma postagem para lá de sugestiva, que os usuários interpretaram como indireta para o zagueiro.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou a música Melhor Só, do rapper KayBlack. “Toda aquela história que a gente viveu, mas também não vou prolongar, para você dizer que o culpado fui eu. Não adianta vir me procurar. Sabe, eu sou melhor só. Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó. Outros corpos para me entreter, outros cheiros para te esquecer”, escreveu a influenciadora digital, fazendo referência à letra da música.

Não parando por aí, a loira continuou a mandar indiretas, publicando uma frase para lá de tensa. No texto, Cássia deixa a entender que não estava sendo tratada da forma correta: “Você merece alguém que aprecie você como se estivesse descobrindo uma nova galáxia”, compartilhou. Mas, mesmo com as possíveis indiretas, o zagueiro curtir uma publicação da possível nova namorada, deixando os internautas confusos e irritados. “Meu Senhor, que mulher biscoiteira”, escreveu um. “Muito preocupada”, apontou uma outra. “Eu era assim com 15 anos”, ironizou uma terceira.

Suposto affair de Éder Militão surge com cachorro idêntico ao que jogador deu para Karoline Lima

Será? As redes sociais começaram a apontar algumas semelhanças no novo pet de Cássia Lourenço, affair do zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, que é da mesma raça, um Lulu da Pomerânia, idêntico ao que o atleta deu para sua ex-mulher, a influenciadora digital Karoline Lima. Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Cássia compartilhou um clique onde mostra a pequena Charlotte. Foi aí que os internautas começaram a apontar semelhanças com Oreo, cachorro da modelo e ex-namorada do jogador. Portanto, especularam que o cão teria sido presente de Militão, da mesma forma como deu para a mãe de sua filha, Cecília.

